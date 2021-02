Mülheimer Schulen öffnen heute wieder

Nach monatelangem Homeschooling gehen viele Kinder und Jugendliche in Mülheim ab heute wieder in die Schule. In den Grundschulen und Förderschulen soll es einen Wechsel aus Unterricht vor Ort und Distanzunterricht geben, aufgeteilt in kleineren Gruppen. Abschlussklassen dürfen unter Auflagen sogar komplett wieder kommen. Alle anderen bleiben weiter zuhause.

