Mülheimer Ruhrgebietskomödie feiert Premiere

Die Ruhrgebietskomödie „Darf ich das so schreiben?“ vom Mülheimer Regisseur Alexander Waldhelm feiert heute (30.01.) Premiere in der Lichtburg in Essen. Der Film wurde zu großen Teilen in der Mülheimer Innenstadt gedreht.

© Dreharbeiten in Mülheim an der Ruhr / Foto: Stefan Arend / Funke Foto Services