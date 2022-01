Mülheimer Finanzamt landet im Mittelfeld

Demnach benötigte das Finanzamt Mülheim im vergangenen Jahr im Schnitt 45,9 Tage, um die Erklärung zu bearbeiten. Das bedeutet im bundesweiten Ranking Platz 184 von knapp über 500. Damit liegt die Mülheimer Behörde im guten Mittelfeld. Zum Vergleich: Die beiden Behörden in Oberhausen belegen in der Auswertung die Plätze 448 und 425. In Herne war der Bescheid nach im Schnitt 32,9 Tagen da. Das bedeutet Platz 2 in dem Ranking. Das Mülheimer Finanzamt hat sich - was die Bearbeitungszeit angeht - im Vergleich zu den Vorjahren z.T. deutlich verbessert.