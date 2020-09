Mülheimer Feuerwehr hilft bei Bombe in Stoppenberg

Die Mülheimer Feuerwehr hat bei einer großen Bombenentschärfung in Essen geholfen. Am Abend musste ein Fünf-Zentner-Blindgänger in Essen-Stoppenberg entschärft werden.

© m.mphoto - stock.adobe.com