Mülheimer Familienfest zum Ferienabschluss

Zwei Jahre lang konnte das Ferienabschlussfest nicht stattfinden, in diesem Jahr soll die Tradition wieder aufleben, sagt die Stadt. Es gibt genug Platz für mitgebrachte Picknickdecken und jede Menge Programm. Die AWO kommt mit dem Spielmobil und einer Hüpfburg. Geplant sind außerdem eine Wurfbude, Becher-Stapeln, XXL-Lego-Steine, eine Textilwerkstatt und Riesenseifenblasen. Außerdem sorgen Clowns und Stelzenläufer für gute Laune. Es gibt zwar einen Essens-Stand, trotzdem bittet die Stadt alle Familien sich für das Picknick selbst Verpflegung mitzubringen. Das Grillen dort ist, schon allein wegen der akuten Waldbrandgefahr, nicht erlaubt.

Kein Trödelmarkt, aber Schnullerbaum-Aktion

Auch die Schnullerbaum-Aktion wird es in diesem Jahr wieder geben. Kleine Mülheimer, die ihre geliebten Nuckel abgeben, können dabei sein, wenn die Schnuller um 16 Uhr von einem Baumkletterer in der Buche am Spielplatz Witthausbusch aufgehängt werden. Die Kinder können sich so auf ganz besondere Weise von ihrem Nuckel verabschieden. Einen Trödelmarkt wird es in diesem Jahr beim Ferienabschlussfest nicht geben.