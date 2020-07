Mülheimer Corona-Zahlen weitgehend konstant

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle bei uns in Mülheim bleibt weitgehend stabil. In der Nacht ist ein Infizierter dazu gekommen. Damit sind aktuell 30 akute Infektionen in Mülheim bekannt. (Stand 23. Juli, 9.15 Uhr)

© joel bubble ben/shutterstock.com