Mülheimer bei Schiri-Turnier am Wochenende dabei

Selbst spielen anstatt pfeifen: Am Wochenende stehen Schiedsrichter aus allen 13 Fußballkreisen des Fußballverbandes Niederrhein in der Sporthalle Löwental in Essen auf dem Platz. Darunter auch Schiris aus Mülheim.

© FVN/Nico Herbertz