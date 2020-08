Mülheimer arbeiten mehr als der Durchschnitt in NRW

Der Durchschnitt von allen NRW-Städten und -Kreisen liegt bei 1358. Wir sind also nur knapp darüber. Am wenigsten Zeit mit dem Job verbringen die Menschen im Kreis Wesel. Dort sind es 1304 Stunden. Oberhausen liegt auf dem vorletzten Platz. Spitzenreiter der Statistik sind die Düsseldorfer. Sie arbeiten über 50 Stunden mehr pro Kopf als wir. Insgesamt geht die Arbeitszeit aber in vielen Städten und Kreisen leicht zurück.