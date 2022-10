Mülheim wird im Digitalranking schlecht bewertet

Zum Vergleich: Die am besten abschneidende Stadt Hamburg hat einen Index von 86,1. Untersucht wurden insgesamt fünf Themenbereiche, in denen Bitkom öffentlich zugängliche Daten ausgewertet hat. Darunter Online-Bürger-Services oder auch Breitbandverfügbarkeit. Deutlich besser als in den Vorjahren schneidet Mülheim im Bereich IT und Kommunikation sowie Mobilität ab. Hier hat sich unsere Stadt jeweils um 15 bzw 16 Plätze im Ranking verbessert. Bei der Mobilität zählen zum Beispiel Sharing-Angebote, intelligente Smart-Parking-Systeme oder auch die in Mülheim gerade entstehenden Mobilitätsstationen dazu.

Nachholbedarf bei Verwaltung und in Sachen Energie

Eher schlecht steht Mülheim in Bezug auf die digitale Ausstattung der Verwaltung (Ranking-Platz 80) da. Hier werden unter anderem Online-Dienste und digitale Terminvergaben als verbesserungswürdig eingestuft. Und in Sachen Energie und Umwelt schneidet Mülheim auch eher schlecht ab (Ranking-Platz 78). Hier fließt zum Beispiel die Anzahl zugelassener E-Autos , die Ladeinfrastruktur und Strom aus Photovoltaikanlagen in die Bewertung mit ein. Mehr Infos gibt es hier.