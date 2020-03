Mülheim ist sicherer geworden

In der Statistik geht es unter anderem um Wohnungseinbrüche (-19,41%), Körperverletzungen (-13,10%) und auch Autodiebstähle (-36,09%). Über die Hälfte der Straftaten, nämlich 55 Prozent, konnte aufgeklärt werden. Auch wenn hier die Quote im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen ist. Nicht nur in Mülheim setzt sich der Trend zu weniger Kriminalität fort, ganz Nordrhein-Westfalen meldet insgesamt weniger Straftaten.