Mülheim: Inzidenz bei 89,1

Die Zahl der akut und nachweislich Corona-Infizierten in Mülheim ist gesunken. Heute meldet der Krisenstab der Stadt 380 registrierte Fälle (Stand 10.5. / 6:00 Uhr). In Häuslicher Quarantäne sind heute 580 Mülheimer - 150 weniger, als am Freitag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut RKI meldet heute bei 89,1 (10.5./ 3:11 Uhr).

