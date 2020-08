Mülheim hofft auf Fördergelder für Kunststofflaufbahn

Beim Land will sich Mülheim mit der Sportanlage Wenderfeld in Dümpten bewerben. 750.000 Euro wären nötig, um dort eine Kunststofflaufbahn anzulegen und alle dazugehörigen Arbeiten zu erledigen. Eine Kunststofflaufbahn für die Sportanlage an der Mintarder Straße in Saarn mit allen dazugehörigen Maßnahmen wäre deutlich teurer. der Mülheimer SportService geht von knapp zwei Millionen Euro aus. Die versucht er über ein spezielles Programm des Bundes zu bekommen. Es ist extra für Anträge gedacht, die bei einer letzten Förderrunde 2018 leer ausgegangen sind. Zusätzlich kann sich Mülheim beim Bund mit der Sportanlage Wenderfeld für die aktuelle Förderrunde bewerben. Über die Anträge muss am 3. September noch der Rat entscheiden.