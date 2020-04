Mülheim hat einen Drive-in für Masken

Kunden können mit dem Auto an eine provisorische Theke fahren. Wegen des Corona-Sicherheitsabstands bekommen sie die Masken auf einem Spaten vom Mitarbeiter durch´s Autofenster gereicht. Bezahlen geht per EC-Karte, aber auch in bar. Es gibt einfache Einwegmasken im 50er Pack für 60 Euro. Außerdem KN95-Masken - ein chinesisches Maß, das dem FFP2-Standard ähnelt - jeweils fünf Stück für 40 Euro. Der Masken-Drive-in ist auf dem Parkplatz des "Alles klar!"-Verleihs in der Witzlebenstraße 16 zu finden.