Mülheim fehlen noch Wahlhelfer

Mülheim sucht noch rund 250 Wahlhelfer für die Kommunalwahl am 13. September und eine mögliche Stichwahl für den neuen Oberbürgermeister am 27. September. Gebraucht werden Freiwillige in allen möglichen Funktionen - zum Beispiel als Wahl- oder Briefwahlvorstände.

© roibu - Fotolia