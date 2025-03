Mülheim braucht mehr Seniorenwohnungen

In Mülheim gibt rund 86.000 Haushalte. In über einem Drittel davon leben Senioren, heißt es vom Pestel-Institut. Zu wenige der Wohnungen seien aber auch für Senioren mit körperlichen Einschränkungen geeignet. Laut Pestel-Institut wird sich diese Mangel-Situation in den nächsten Jahren noch verschlimmern. Eigentlich sei der Bedarf an altersgerechten Wohnungen sogar

noch größer, als es die Zahlen zeigen, denn in einem Großteil der Wohnungen leben nicht mal alte Menschen, heißt es. Oft würden stattdessen Familien den Komfort einer Wohnung mit beispielweise breiten Türen, Fluren und Räumen nutzen.

Das Pestel-Institut hat die Regional-Analyse zum Wohnungsmarkt im Auftrag des Bundesverbandes Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) durchgeführt.

Der Bund habe den Neubau von Wohnungen zu wenig gefördert und müsse jetzt gezielt in seniorengerechter Wohnungen investieren, heißt es.