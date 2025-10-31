Muddi und Manni LIVE – der Radio Mülheim Podcast in der Vorweihnachtsedition

Insa und Lina verbindet eine authentische, humorvolle Freundschaft, die sie auch im Podcast leben. Dort sprechen sie über Highlights aus der Radio-Mülheim-Community, über Themen, die sie und ihre Hörer bewegen, und geben Einblicke hinter die Kulissen des Senders – eine Gelegenheit, die beiden privat besser kennenzulernen.

Am Donnerstag, 27. November, laden Insa und Lina euch in ihr Radio-Zuhause, ins Funkhaus von Radio Mülheim in Essen, ein. Einlass ist ab 19 Uhr. Bewerbt euch einfach hier über das Formular und mit etwas Glück seid ihr live dabei!

Lina, frischgebackene (Helikopter-)Hundemama, erzählt vom Spagat zwischen Redaktion, Hundewiese am Auberg und Feierabend mit guten Dokus.

Insa, „neu“ in ihren Vierzigern, berichtet offen aus ihrer Single-Wohnung und darüber, wie sie ihre Midlife-Crisis mit einem Psychologiestudium angeht.

Beide haben das Herz auf der Zunge und am rechten Fleck. Mit ihrer direkten, empathischen Art nehmen sie euch mit in den Alltag: ob im Supermarkt, im Urlaub oder auf dem Sofa.

Die Resonanz aus der Community bleibt groß. Deshalb gibt es auch in diesem Jahr wieder einen Live-Podcast zugunsten der Radio-Mülheim-Spendenaktion Aktion Lichtblicke, um Kinder und Familien in Mülheim und Umgebung zu unterstützen, denen es finanziell nicht gut geht.

Dieses Mal begrüßen euch Insa und Lina im neuen Event-Center der Funke Mediengruppe in Essen: