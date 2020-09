MST: Weltkindertag wird trotz Corona gefeiert

Der Weltkindertag wird in diesem Jahr trotz Corona-Krise in Mülheim gefeiert. Das hat uns das Mülheimer Stadtmarketing (MST) gesagt. Das Konzept wird an die aktuelle Lage angepasst. Unter anderem wird der Weltkindertag nicht mehr nur an einem Tag und auch nicht mehr in der MüGa stattfinden, sondern im Schloß Broich.

© Friedensdorf International