MST sagt Ruhrbühne ab

Die Ruhrbühne muss in diesem Jahr erneut ausfallen. Das hat das Mülheimer Stadtmarketing gerade bekanntgegeben. Eigentlich hätten am 14. August Rocklegende Suzi Quatro und im Vorprogramm Sweety Glitter & The Sweethearts auf der großen Wiese in der MüGa auftreten sollen. Das Ganze war eigentlich der Nachholtermin vom letzten Jahr. Auch da hatte die Ruhrbühne wegen der Corona-Pandemie ausfallen müssen.

© MST