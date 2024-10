MST: Erlebnistouren für Oktober buchbar

Z.B. gibt es am 26. Oktober einen kompakten Stadtrundgang. Am Freitag (4.10.) geht es bei einer Rundfahrt um Hexen und Geister. Die Guides machen sich mit ihren Gästen auf Spurensuche rund um verschiedene Ruhrsagen. Schloß Broich bietet gleich zwei Führungen hinter den Kulissen, und zwar am 13. und 27. Oktober. Tickets und weitere Infos zu allen Touren gibt es hier. Tickets gibt es auch in der Touristinfo in der Schollenstraße.