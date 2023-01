MST: Bewerbungsfrist für Ausbildung endet bald

Bewerben können sich alle, die mindestens die Mittlere Reife erreicht haben und Erfahrung im Umgang mit MS Office haben, heißt es. Die theoretische Ausbildung läuft am Alfred-Müller-Armack-Berufskolleg der Stadt Köln, der praktische Teil in den verschiedenen Bereichen, die die MST verwaltet. Dazu gehören Schloß Broich, Schloß Styrum, Camera Obscura und Touristinfo. Die Azubis sollen auch in die Planung von Events wie der Touristikmesse Niederrhein eingebunden werden. Bewerbungsschluss ist der 28. Februar 2023. Hier geht es zur Stellenausschreibung. Die MST bietet auch ein Speed-Dating bei der IHK Essen am 22. Februar an.