MST: Abendliche Erlebnistouren durch Schloß Broich

Start ist mit einem Rundgang durch den Hof. Anschließend geht es durch Rittersaal, Wappenzimmer und Kaminzimmer bis hin auf den alten Wehrgang. Die Tour läuft am 21. und 28. Januar und kostet 13 € pro Person. Am 27. Januar steht dann noch eine Mondscheinführung auf dem Programm. Auch hier geht es auf abendliche Tour durch Schloß Broich. Diese Tour kostet ebenfalls 13 € pro Person. Tickets gibt es online und in der Touristinfo.