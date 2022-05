MSB sucht Vereine für "Sport vor Ort"

Dieses läuft entweder unter der Woche ab 16 Uhr oder samstagsvormittags mit Mülheimer Sportvereinen. Koordiniert wird die Aktion vom Mülheimer Sportbund. Die Kinder können so Sportarten in vertrauter Umgebung kennenlernen, heißt es. Kooperationspartner sind das Stadtteilmanagement Eppinghofen und das Familiennetzwerk Heißen. Derzeit könnten die Kinder – abhängig von der jeweiligen Schule – Abenteuersport, Badminton, Floorball und Fußball kennenlernen. „Der Bedarf bei den Schulen ist allerdings deutlich höher, d. h., sie würden gerne noch mehr Sportarten anbieten. Jedoch fehlen uns Vereine, die uns in dem Programm unterstützen“, sagt der MSB. Das Programm wird vom Landessportbund und von der Staatskanzlei gefördert.





Kontakt: jana.hartwich@msb-mh.de