Moria-Mahnwache auf Rathausmarkt

Die Mülheimer Grünen haben sie spontan angemeldet und auch der Kirchenkreis an der Ruhr will sich der Demonstration anschließen. Symbolisch für die Aufnahme von Flüchtlingen sollen 10 Stühle aufgestellt werden, das entspreche dem Mülheimer Anteil, heißt es von den Grünen. Insgesamt wird mit 10 bis 50 Teilnehmern gerechnet. Moria gilt mit etwa 12.600 Bewohnern als das größte Flüchtlingslager Europas. Es ist hoffnungslos überfüllt und die furchtbaren Zustände dort werden seit Jahren kritisiert. Heute Nacht ist es durch das Feuer fast vollständig zerstört worden. Viele Flüchtlinge haben sich in die umliegenden Berge gerettet.