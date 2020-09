Morgen heulen die Sirenen

Ab 11 Uhr werden vormittags innerhalb weniger Minuten in der ganzen Stadt 3 Mal Warn- und Entwarnungs-Töne aus den Sirenen zu hören sein. Danach wird das Werk der Ruhrchemie in Holten seine Sirenen testen. Außerdem verschickt morgen die Warnapp "NINA" eine Probe-Nachricht. Nach dem Probealarm können wir über die Kanäle der Sozialen Medien der Feuerwehr Rückmeldung geben, wie gut die Sirenen zu hören waren. Die Leitstellen weisen nochmal darauf hin, bitte nicht die Notrufnummern zu wählen. Der bundesweite Probealarm soll in Zukunft jedes Jahr am zweiten Donnerstag im September sein.