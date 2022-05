Morgen Doppelveranstaltung in der City

Beim „Festival der Straßenmusik“ spielen an verschiedenen Plätzen der Innenstadt Solo-Musiker oder kleine Bands. Viele Geschäfte der Innenstadt laden bis 18 Uhr zum Bummeln, Stöbern und Flanieren ein. Auch einige Marktstände sind an diesem Tag dabei. Gleichzeitig bietet der „Tag des Sports“ die Möglichkeit, verschiedene Sportarten auszuprobieren. Dazu gehören ein Soccer Court, eine BMX- und Skateboardrampe und ein Kletterturm. Auf einer Bühne am Rathausmarkt zeigen Vereine ihre sportlichen Übungen.





"Mülheim mittendrin" wird veranstaltet von der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST), dem Mülheimer Sportbund (MSB), dem Mülheimer Sportservice (MSS), den MülheimPartnern, der Werbegemeinschaft Innenstadt (WGI) und der Deutschen Marktgilde eG.