Mordermittlungen in Duisburg wieder aufgenommen

Trotz wochenlanger Ermittlungen konnte die Polizei den Fall damals nicht lösen. Tuncer wurde von seiner Frau im Keller in ihrem Mehrfamilienhaus im Duisburger Süden gefunden. Der Stahlarbeiter lag durch zahlreiche Schüsse tödlich verletzt am Boden. Nachbarn hatten zuvor mehrere Schüsse gehört. Vier Monate später wurden die Untersuchungen eingestellt. Jetzt rollen die Ermittler in Abstimmung mit der Duisburger Staatsanwaltschaft den Fall neu auf. Sie hoffen, dass sich nach den vielen Jahren Zeugen melden, die sich damals vielleicht nicht getraut haben, sich zu offenbaren.





Hinweise an die Duisburger Mordkommission:

Tel.: 0203 2800

Mail: MKGraf.Duisburg@polizei.nrw.de