Moornixe wird ab 4. Oktober aus der Ruhr geholt

Die Bergung werde rund 100.000 Euro kosten, schätzt der Besitzer. Das Schiff muss zunächst angehoben werden. Dann wird die Feuerwehr den Tank absaugen, der laut Besitzer noch zu einem Viertel oder zur Hälfte voll ist. Anschließend werde das Wasser abgepumpt und die Moornixe von einem Kran auf einen Sattelschlepper gehoben, der sie dann durch die Stadt zu ihrem Reparaturplatz bringen wird.

Lange Suche nach Liegeplatz

Gerade wegen eines geeigneten Reparaturplatzes habe die Bergung bisher noch nicht stattfinden können. Während die Stadt Essen ihm da nicht geholfen habe, sei er nun in Mülheim fündig geworden, sagte uns der Schiffs-Eigner. Es handelt sich um einen Liegeplatz in der Friedrich-Wilhelms Hütte. Als Alternative käme auch die alte Lederei in Frage, sagte er. Bei den Bergungskosten werde er enorm draufzahlen müssen, sagte er. Denn er habe von der Kasko-Versicherung nach dem Sinken des Schiffes nur rund 15.000 Euro bekommen.