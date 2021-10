Moornixe stark beschädigt

Es ist total dreckig, verbogen und verbeult, sagt der Besitzer. Nachdem die Moornixe wieder aufgetaucht war, konnte er das erste Mal seit dem Unglück wieder an Bord gehen und sich einen groben Überblick verschaffen. Klar ist schon: Aus der Welle kommt Wasser und das Oberdeck ist komplett eingedrückt. Was noch alles kaputt ist, soll ein Sachverständiger untersuchen, wenn das Schiff per Kran aus dem Wasser gehoben wurde. Das wird aber nicht mehr an diesem, sondern voraussichtlich erst am nächsten Wochenende (16./17.10) passieren. Bis dahin muss der Besitzer der Moornixe noch ein paar Nachtschichten schieben. Er muss sicherstellen, dass das Fahrgastschiff sicher am Ruhrufer liegt, nicht untergeht und keine Unbefugten es betreten oder sich daran zu schaffen machen.