Moornixe findet neuen Heimathafen

Es lag seitdem auf dem Gelände der Friedrich-Wilhelms-Hütte in Mülheim. Jetzt wird es auf die NEUE INSEL in Essen-Steele gebracht. Dort bringt die Diakonie Essen ein Projekt an den Start. Auf der Insel in der Ruhr sollen ein Fahrrad-Hostel, ein Biergarten, eine Eventlocation und eine Kapelle entstehen. Die Moornixe wird Teil des Projekts und ein "kulturhistorisches Denkmal". Die Übergabe der Moornixe wird offiziell am 20. Oktober gefeiert. Das Schiff war 1933 das erste Motorschiff der Weißen Flotte auf dem Baldeneysee. Später war sie auf der Mosel und in Ostfriesland unterwegs.

Die Moornixe wird Opfer des Hochwasser 2021