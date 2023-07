Mölmsche Kirmes ist gut gelaufen

Besonders viele Familien haben sich an den Buden und Fahrgeschäften vergnügt, so die MST. Das Wetter ist auch der Grund, weshalb das geplante Eröffnungsfeuerwerk am Freitag abgesagt wurde. Die Trockenheit hätte das Feuerwerk einfach zu gefährlich gemacht. Die Unwetterwarnung für Mülheim am Sonntag habe zusätzlich einige Menschen abgeschreckt, weshalb am sonst gutbesuchten Sonntag deutlich weniger Besucher gezählt wurden. Aber das Kirmesgelände ist von Schäden durch das Gewitter verschont geblieben. Auch die Mülheimer Polizei meldet keine besonderen Vorkommnisse. Alle Mülheimer und auswärtigen Besucher haben von Freitag bis Montag friedlich zusammen gefeiert.