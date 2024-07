Mölmsche Kirmes geht los

Mit dabei sind so rasante Fahrgeschäfte wie Jekyll & Hyde, das 42 Meter in die Höhe schnellt, aber auch das klassische Kinderkarussell, das Laufgeschäft Lost Escape Adventure mit Dschungel-Feeling, Lebkuchenherzen und Zuckerwatte. Auch ein Biergarten mitten im Grünen an der Ruhr ist aufgebaut. Samstag und Sonntag gibt es den Orgeltreff mit nostalgischem Kirmesflair durch sechs original Saarner Wellershaus-Kirmesorgeln. Am Montag ist dann der traditionelle Tag der Vereine, an dem sich Vereinsmitglieder in ihrem Trikot oder ihrer Vereinskluft über reduzierte Preise freuen dürfen. Die Kirmes ist Freitag, Samstag und Montag ab 13 Uhr, Sonntag ab 12 Uhr geöffnet. Veranstaltet wird sie von der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH mit Unterstützung der Mülheim Partner. Mehr Infos zum Programm gibt es hier