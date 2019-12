Mobilitätsbefragung: Stadt verschickt Erinnerungen

Für die laufende Mobilitätsbefragung in Mülheim bekommen einige Haushalte in diesen Tagen noch einmal Post von der Stadt. Grund sind unter anderem Probleme bei der ersten Zustellung der Unterlagen, sagt ein Sprecher. Die Fragebögen hatten nicht bis zum zugewiesenen Stichtag in den Briefkästen gelegen.

© Markus Joosten - FUNKE Foto Services