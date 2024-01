Mobilfunkkoordinator zieht erstes positives Fazit

Wir Mülheimer sind per Mobilfunk gut erreichbar. Das jedenfalls ist das Ergebnis einer Untersuchung der Bundesnetzagentur. Die Grundversorgung liegt demnach bei fast 100 Prozent, bei 5G bei 97 Prozent in Wohngebieten, in Gewerbe- und Industriegebieten sogar bei 98 Prozent.

