Mobile Teams mit Impfbus unterwegs

Freitag Vormittag ist der Impfbus dann auf dem Aldi Süd-Parkplatz an der Düsseldorfer Straße in Saarn und nachmittags am Marktcenter Styrum. Samstag gibt es vormittags Impfungen auf dem Parkplatz von Edeka am Heifeskamp und nachmittags am Rhein-Ruhr Zentrum in Heißen. Das mobile Impfteam nutzt das Mittel von Johnson & Johnson, das nur ein einziges Mal gespritzt werden muss.

Mit der Aktion wollen wir möglichst viele Menschen erreichen, die noch keinen Impftermin ausgemacht haben oder noch nicht sicher sind, ob sie sich überhaupt impfen lassen wollen, heißt es aus dem Krisenstab. Zusätzlich zum Impfbus sind die ganze Woche (bis einschließlich Sonntag) Corona-Impfungen ohne Termin im Impfzentrum in der Parkstadt Mülheim in Speldorf möglich. Das Impfzentrum hat immer von 8 bis 19.30 Uhr geöffnet.

Wer ins Impfzentrum oder zum Impfbus kommen möchte, sollte mindestens 16 Jahre alt sein und seinen Personalausweis dabei haben. Um mögliche Wartezeiten zu verringern, bittet der Krisenstab darum, die beiden Dokumente "Aufklärungsblatt zur Schutzimpfung" und "Anamnese- und Einwilligungsbogen" schon ausgefüllt und unterschrieben mitzubringen. Die Dokumente und alle Infos gibt es hier.

Hier sind die genauen Termine und Standorte des Impfbusses:

- Donnerstag, 15.7.: 9:00 bis 13:00 Uhr Stadtmitte - Vorplatz Forum – Schloßstraße/Kurt-Schumacher-Platz

- Donnerstag, 15.7., 15:00 bis 19:00 Uhr Stadtmitte - Ruhrpromenade Rathaus/Schollenstraße

- Freitag, 16.7., 9:00 bis 13:00 Uhr Saarn - ALDI Süd-Parkplatz, Düsseldorfer Straße 190

- Freitag, 16.7., 15:00 bis 19:00 Uhr Styrum - Marktcenter Styrum, Friesenstraße/Steinkampstraße

- Samstag, 17.7., 9:00 bis 13:00 Uhr Dümpten - Parkplatz Edeka Heifeskamp, Mannesmannallee 31

- Samstag, 17.7., 15:00 bis 19:00 Uhr Heißen - Rhein-Ruhr Zentrum, Eingang Ost