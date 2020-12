Mitarbeiter im Ruhrgebiet besonders oft krank

In Gelsenkirchen waren es 25 Tage mit Krankenschein, in Duisburg 23 Tage. Oberhausen landet mit knapp 22 Tagen im Mittelfeld. Die wenigsten Krankheitstage - nämlich rund 19 - hatten Mülheimer und Bottroper. Dass die Menschen im Ruhrgebiet besonders häufig krank sind, erklärt die BKK damit, dass es gerade hier in der Region besonders viele ältere Menschen gibt. Außerdem seien die Arbeitsbedingungen bei uns härter und auch die Folgen der Digitalisierung stärker zu spüren, heißt es. Für die Ergebnisse hat die BKK die Arbeitsunfähigkeitsdaten von rund 916.000 Beschäftigten in NRW ausgewertet, die bei einer Betriebskrankenkasse versichert sind.