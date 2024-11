Mit Emil sicher zur Schule - Wir machen die Schulwege sicher!

Nicht vor jeder Schule stehen Schülerlotsen. Auffällige Kleidung und Reflektoren sorgen bei Kindern für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Wir möchten dazu beitragen. Deswegen verteilen wir unseren süßen und reflektierenden Elch Emil kostenlos an einigen Schulen in den ersten Klassen bei uns in Mülheim.

Bewerbt euch jetzt für eure Grundschule und mit ein bisschen Glück kommen wir ab dem 25.11. bei euch vorbei und schenken euren Schulanfängerinnen und -anfängern unseren leuchtenden Emil als Schlüsselanhänger.

WICHTIG: Bitte bewerbt euch nur, wenn ihr dies zuvor mit der Schulleitung abgeklärt und die Erlaubnis habt!

So sieht unser reflektierender Emil aus:

Vorsicht-Kinder-Plakate

Außerdem könnt ihr euch bei unserer Verkehrssicherheitsaktion auch unsere beliebten Vorsicht-Kinder-Plakate an den Schulen abholen, an denen wir unterwegs sind. Die Termine und Schulen werden hier in Kürze bekannt gegeben. Ihr könnt euch natürlich auch jetzt schon ein Plakat sichern. Schreibt uns dazu einfach an redaktion@radiomuelheim.de

Unsere Verkehrssicherheitsaktion wird euch präsentiert von der SWB

