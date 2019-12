Mit E-Scootern auf der Autobahn

Die Autobahnpolizei hat heute Morgen in Essen zwei E-Scooter-Fahrer von der A40 geholt. Die beiden 24 und 26 Jahre alten Männer aus Georgien waren mit ihren Elektrorollern mitten auf der Autobahn in Richtung Dortmund unterwegs, heißt es von den Beamten - auch noch an einer Stelle ohne Seitenstreifen.

© Ingo Otto/FUNKE Foto Services