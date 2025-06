Millionenteures Katzenhaus für verwaiste Tiere in Essen

Da das Tierheim vor 40 Jahren hauptsächlich für Hunde gebaut wurde, sind die Katzen bisher überall im Gebäude auf mehrere Zimmer verteilt. Ab Ende des Jahres haben sie dann ein eigenes Haus. Der Neubau umfasst 35 x 25 Meter und bietet auf 560 Quadratmetern Platz für etwa 150 Katzen. Das Projekt an der Grillostraße ist mit seinen jetzt veranschlagten über 3 Millionen Euro teurer als gedacht. Ursprünglich waren zwei Millionen im Gespräch, heißt es vom Bauherren, dem Tierschutzverein Essen. Das Geld für das Großprojekt kommt zum Teil aus großzügigen Spenden und aus dem eigenen Etat des Albert-Schweitzer-Tierheims. Die Zahl der ausgesetzten oder vom Tierheim in Schutz genommenen Katzen in Essen und Umgebung ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.