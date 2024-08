Millionensumme für Mülheimer Stadtbauprojekte

Mülheim bekommt in diesem Jahr mehr als zwei Millionen Euro aus dem Städtebauförderprogramm. Ein Großteil des Geldes - insgesamt 1.305.000 Euro - fließt in die Umgestaltung des Rathausmarkts und in den Neubau des Platzhauses am Rathausmarkt.

© Martin Möller /Funke Foto Services