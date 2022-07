Millionen-Investitionen in Revierparks

Im ersten Abschnitt werden u.a. eine Calisthenics-Anlage, ein Multisportfeld und eine Boule-Anlage gebaut. Außerdem soll ein Picknickgarten entstehen. Im kommenden Frühjahr soll hier alles fertig sein. Später in diesem Jahr wird der Wasserspielplatz umgebaut, auch Lehrpfade sollen entstehen. Insgesamt steckt der RVR 28 Millionen Euro in seine Revierparks. Der Umbau in Duisburg und Oberhausen / Bottrop läuft schon.