Mikrofon-Panne bei Coachella: Lady Gaga bleibt cool

Los Angeles (dpa) - Lady Gaga hat eine technische Panne während ihres Auftritts beim Coachella-Popfestival in Südkalifornien mit Bravour gemeistert. Gleich bei ihrem zweiten Song, dem Lied «Abcracadabra», versagte ihr Headset-Mikrofon, wie Videomitschnitte zeigen. Die 39-Jährige singt weiter und setzt die Choreographie zu dem Song mit vielen Tänzern und Tänzerinnen unbeirrt fort. Mittendrin tauscht sie das defekte Headset gegen ein herkömmliches Handmikrofon aus. Im Verlauf ihrer Performance greift sie schließlich auf ein Headset zurück.

Am Klavier sitzend entschuldigte sie sich später für die kleine Panne. Ihr Mikrofon sei kaputtgegangen, erklärte die Sängerin. «Aber wenigstens wisst ihr jetzt, dass ich live singe», fügte sich lachend hinzu. Sie habe ganz bestimmt ihr Bestes gegeben, versicherte sie dem Publikum.

Die Coachella-Konzerte finden traditionell an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden nahe der Wüstenstadt Indio statt. Das Line-Up ist an beiden Terminen fast identisch. Lady Gaga war bereits am vorigen Wochenende aufgetreten. Das Programm listete als weitere Headliner auch die Rockband Green Day und die Rapper Post Malone und Travis Scott auf.