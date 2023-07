Mieten in Dortmund und Essen steigen

In 10 von diesen Städten stiegen die Mieten im Vergleich zum vorherigen Quartal. Hier im Ruhrgebiet sei die Nachfrage in der Vergangenheit nicht so stark gestiegenen wie in den teuren Regionen. Außerdem habe es mehr Leerstand am Wohnungsmarkt gegeben. Doch inzwischen werden die Mieten auch hier teurer. In Dortmund zahlen Mieter 0,9 Prozent mehr als im Vorquartal. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis liegt bei 7,80 Euro. In Essen gab es ein Plus von 0,6 Prozent. Dort kostet der Quadratmeter 7,50 Euro.