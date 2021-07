Michael Patrick Kelly im Interview: Wem er bei der EM die Daumen drückt und seine neue Single "Throwback"

60 Songs hat Michael Patrick Kelly für sein neues Album geschrieben. Wie viele es am Ende auch auf die Platte schaffen steht noch nicht ganz fest. Aber Michael Patrick Kelly schreibt sowieso ununterbrochen Lieder, erzählt er im Interview. Sein neuer ist "Throwback", den ihr natürlich auch im besten Mix hören könnt. "Das ist so ein Song über die Best-of -Momente, auf die man noch mal zurückschaut und feiert und bestenfalls schafft man auch neue Best-of-Momente mit diesem Song. Ich hoffe, dass das diesen Sommer auch passieren wird, bei der ein oder anderen Party. (...) Es soll aber nicht ein Song sein, der sich nur auf mich bezieht."

In England für Deutschland sein

Irland ist nicht bei der EM dabei, also wird Deutschland die Daumen gedrückt. "Ich verfolge fast jedes Spiel und ich bin ganz klar hinter Germany und ich fand das letzte Spiel natürlich sagenhafte, wie die Youngster einfach diese 4 Tore geschossen haben und gegen Ungarn dürfte doch alles wieder gut gehen, davon gehe ich aus. Ich habe jetzt zwar kein Deutschland-Trikot an, aber hier in England vom Bildschirm mit den ganzen englischen Leuten bin ich als letzter für Deutschland." Ob die Engländer dann noch am neuen Album mitarbeiten wollen? Klar, sind ja alles Profis!

