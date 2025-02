Messe in Essen: Treffpunkt für Arbeitgeber und Jobsuchende

In Essen läuft am Samstag (15.2.) die mittlerweile 8. Jobmesse. In der Grugahalle treffen sich ab 10 Uhr Arbeitgeber und Leute auf der Suche nach einem Job oder einer Ausbildungsstelle.

© www.blossey.eu / FUNKE Foto Service