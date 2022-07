Meldeschluss für Firmenlauf am Montag

Gestartet wird an der Hochschule Ruhr West und das Ziel ist am Ringlokschuppen. Mehr als 70 Firmen haben sich bereits angemeldet. Auf der Strecke werden wieder tausende Teilnehmer dabei sein. Auch Radio Mülheim ist mit einem eigenen Team am Start. Dafür konnten sich unsere Hörer vorab bewerben. Nachdem der Firmenlauf in den vergangenen zwei Jahren pandemiebedingt nur in abgespeckter Version durchgeführt wurde, wird er dieses Jahr wieder in seiner ursprünglichen Form, also als großes Event, gefeiert. Los geht es um 19 Uhr. Um die Strecke zu entzerren, gibt es drei Startwellen. Die Laufstrecke ist insgesamt 5,7 Kilometer lang. Anmelden geht noch bis zum 1. August hier.