Mehr Schrottautos im Stadtgebiet

Die Zahl bedeute aber nicht, dass so viele Autos tatsächlich längere Zeit im Stadtgebiet umherstanden. Viele Halter lassen - nachdem sie Post bekommen haben - ihr Auto erneut zu, stellen es auf Privatgelände ab oder geben das Auto in eine Werkstatt, heißt es weiter. Nur 44 Mal musste die Stadt in diesem Jahr demnach Autos abschleppen und verschrotten lassen. Auch in anderen Städten im Ruhrgebiet war die Zahl von illegal abgestellten Autos zuletzt sprunghaft angestiegen.