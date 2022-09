Mehr Platz für Schüler

An beiden Schulen könnten neue Erweiterungsbauten in Betracht kommen, steht in einem Papier der Stadtverwaltung. Auf dem Gelände der Babaraschule könnte dafür das Gebäude einer ehemaligen Kita abgerissen werden, um Platz zu schaffen. Auch im Fall der GGS Steigerweg lässt sich laut Stadt ein Erweiterungsbau auf dem Schulgelände realisieren.