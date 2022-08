Mehr offene Stellen - viele Arbeitslose ohne Abschluss

Die Quote liegt unverändert bei 8,4 Prozent. Erfreulich sei, dass die Mülheimer Betriebe erneut mehr freie Stellen gemeldet haben. Das große Problem sei hier: 83 Prozent der Stellen richten sich an Fachkräfte und Spezialisten. 73 Prozent der Arbeitslosen in Mülheim besitzen aber keine abgeschlossene Ausbildung. Die Arbeitsagentur setzt deshalb nach wie vor darauf, dass die Arbeitslosen weitergebildet und qualifiziert werden.