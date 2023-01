Mehr Kinder leben an der Grenze zur Armut

Besonders hoch ist die Quote in Gelsenkirchen, Dortmund, Duisburg und Essen. Etwas niedriger liegt sie in Oberhausen und deutlich darunter in Mülheim oder Bottrop. Erstmals seit fünf Jahren ist laut Bertelsmann-Studie die Zahl deutlich gestiegen, auch weil Kinder und Jugendliche aus der Ukraine zu uns gekommen sind. Die Bertelsmann-Stiftung fordert jetzt, dass die angekündigte Kindergrundsicherung schneller kommen soll. Die Ampel-Koalition will sie erst in zwei Jahren einführen. Leistungen wie Kindergeld, den Anteil für Kinder beim Bürgergeld oder Freibeträge sollen hier zusammengefasst werden.