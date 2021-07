Mehr Hörer schalten täglich ein

Demnach schalten täglich etwa 27.000 HörerInnen (+3.000) ihr Lokalradio für Mülheim ein. In der sogenannten Kernzielgruppe der HörerInnen zwischen 14 und 49Jahren erreicht der Sender in diesem Sommer 18%, das sind knapp 12.000 Personen. Radio Mülheim erreicht mit diesem Ergebnis einen Marktanteil im Sendegebiet von15%. Die meisten HörerInnen erreicht „Radio Mülheim am Morgen“ mit der neuen Morgenmoderatorin Insa Löll zwischen 6.00 und 10.00 Uhr.





Zweimal im Jahr werden bundesweit die Ergebnisse der sogenannten Media Analyse veröffentlicht. Die „ma Radio“ untersucht per telefonischer Befragung das Radionutzungsverhalten aller deutschsprachigen Bürger ab 14 Jahren. In Nordrhein-Westfalen heißt diese Untersuchung „E.M.A. NRW“ und wird zeitgleich zur „ma Radio“ im Februar und im Juli vorgestellt.